Генеральный секретарь ООН заявил в понедельник, что «потрясен» продолжением конфликта в Газе, несмотря на Рамадан. Он призвал «заставить замолчать» оружие и освободить пленных, чтобы «соблюсти дух» священного для мусульман месяца.

«Сегодня начинается священный месяц Рамадан — время, когда мусульмане всего мира празднуют и распространяют ценности мира, примирения и солидарности. Но даже с началом Рамадана в Газе продолжают гибнуть люди, происходят взрывы и резня», — выразил сожаление Антониу Гутерриш.

«Я потрясен и возмущен тем, что конфликт продолжается в Газе в этот священный месяц. Семьи, ищущие защиты от израильских бомбардировок, борются за выживание, а голод и недоедание берут верх. Это душераздирающе и совершенно неприемлемо», — сказал он.

«Сегодня я обращаюсь к вам с искренним призывом почтить дух Рамадана, заставив замолчать оружие и устранив все препятствия, чтобы жизненно важная гуманитарная помощь могла быть доставлена в нужном темпе и масштабе», - добавил генсек ООН.

Он выразил тревогу по поводу возможного наземного наступления Израиля на Рафах, которое «еще глубже ввергнет население Газы в круги ада».

Гутерриш повторил также уже озвученный на прошлой неделе призыв к прекращению огня в Судане на время священного месяца Рамадан «в интересах людей, которые страдают от голода, ужасов и неописуемых лишений».

«Я призываю политических, религиозных и общественных лидеров во всем мире сделать все возможное, чтобы этот священный период стал временем сопереживания, действий и мира», — заявил Гутерриш.