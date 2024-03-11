Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с лидером голландских ультраправых Гертом Вилдерсом в Амстердаме во время своего визита в Нидерланды в воскресенье. Вилдерс, сторонник борьбы с исламом, набравший наибольшее количество голосов на всеобщих выборах в ноябре, опубликовал фотографию с Герцогом в своих социальных сетях.

«У меня только что была замечательная встреча в Амстердаме с президентом Израиля. Я сказал ему, что горжусь тем, что он посещает Нидерланды, и что Израиль имеет и всегда будет иметь мою полную поддержку», — написал Вилдерс в соцсетях.

Герцог находился в Нидерландах, чтобы присутствовать на открытии музея Холокоста в Амстердаме. Его визит сопровождался демонстрацией протестующих, собравшихся у входа на мероприятие с призывом к прекращению огня в Газе, где в результате израильских бомбардировок погибло более 31 тыс. человек.

Партия свободы Вилдерса (PVV) получила на ноябрьских выборах 37 мест в парламенте, состоящем из 150 депутатов. Он считался вероятным претендентом на пост премьер-министра, однако ему не удалось сформировать правящую коалицию.

Ультраправый политик баллотировался с антимиграционной повесткой, обещая закрыть границы страны. Он также заявил, что пока отложит свое прежнее обещание запретить Коран, священную книгу мусульман. В прошлом Вилдерс также обещал остановить строительство новых мечетей и ввести запрет на ношение исламских платков в правительственных зданиях.

«Мы хотим, чтобы в Нидерландах было меньше ислама, и мы добьемся этого путем уменьшения иммиграции из незападных стран и введения всеобщего запрета на предоставление убежища», — говорится в манифесте его партии.

Вилдерс также давно поддерживает Израиль и отрицает право палестинцев на свою родину, предлагая изгнать их в Иорданию.