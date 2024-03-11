Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на ифтаре (ужин в дни мусульманского поста в месяц Рамадан, проводящийся после захода солнца — прим. ред.) с семьями шехидов в президентском комплексе. Турецкий лидер поздравил граждан своей страны и весь исламский мир с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан.

Он поблагодарил сотрудников силовых структур Турции за их службу, оценив ее как ключевой фактор сохранения государства.

«Сегодня у нас есть братья и сестры в пределах наших границ и за их пределами, которые выполняют свой долг ради мира нашей нации, выживания нашего государства и безопасности нашего будущего. Мы благодарны нашим военным, полиции, жандармерии и другим государственным служащим. Да благословит их всех Господь и да не будет преград на их пути», — сказал президент Эрдоган.

Он пообещал, что Турция будет заботиться о семьях тех, кто погиб, защищая турецкое государство.

«Родственники шехидов и ветеранов доверены нам нашим народом», — сказал турецкий лидер.

«За последние 10 лет было сделано много злонамеренных попыток подорвать благополучие Турции. Это и террористические атаки, и попытки переворота. Наш народ дал всему отпор, защитив единство и солидарность», — заявил президент Эрдоган.

«Конечно, у нас все еще есть проблемы, которые нам еще нужно преодолеть. Мы преодолеем их все. Благодаря мощной инфраструктуре решение всех вопросов, стоящих на повестке дня нашей страны, - это вопрос воли и времени. У нас есть политическая стабильность в атмосфере мира и доверия. Главное, чтобы мы берегли наши достижения как нации». — заключил президент Турции.