Продвижение российских войск «остановлено», и ситуация на линии фронта «намного лучше». Об этом заявил в понедельник 11 марта президент Украины Владимир Зеленский, опровергнув ряд недавних оценок военной кампании России в Украине.

«Могу дать свежую информацию: ситуация намного лучше, чем в последние три месяца», — сказал он в интервью французскому телеканалу BFM TV и газете Le Monde.

«Россияне больше не продвигаются, они потеряли большое количество своих сил», — заявил украинский президент.

Он также сообщил, что на линии фронта уже строятся оборонительные линии протяженностью «более 1 000 километров», заявил украинский президент.

«Вы должны знать, что когда мы говорим об укреплениях, мы говорим о постоянном процессе, мы говорим не о километрах или сотнях километров, а о более чем 1000 километрах строительства. Поэтому это очень сложная задача», — сообщил Зеленский, упомянув о «трех линиях обороны», уже «построенных» против российских войск на востоке, юге и севере Украины.

Отвечая на вопрос о российских ударах по Одессе во время официальной встречи с премьер-министром Греции 6 марта, Владимир Зеленский сказал, что «нужно быть нездоровым человеком, чтобы наносить удары в нескольких сотнях метров от официального визита».

Однако президент Украины отверг гипотезу о желании Путина убить его таким образом. Владимир Зеленский также «не верит» в циркулирующую в последние недели теорию о готовности применения РФ ядерного оружия.

Зеленский прокомментировал и возможность отправки французских войск в Украину.

«Пока Украина держится, французская армия может оставаться во Франции», — ответил он.

Тем не менее украинский лидер был благодарен за дипломатическую приверженность Эмманюэля Макрона, который, по словам Зеленского, «понял» опасность, исходящую от ситуации на востоке континента.

«Защита Украины - это защита Европы и Франции», - подытожил он.