В понедельник Индия приняла закон о гражданстве, который подвергся критике за дискриминацию мусульман. Через несколько недель премьер-министр Нарендра Моди начнет бороться за свой третий срок — нечастое явление в индийской политике.

Закон о поправках к закону о гражданстве предоставляет индийское гражданство индуистам, парсам, сикхам, буддистам, джайнам и христианам, бежавшим в Индию из-за религиозных преследований в Афганистане, Бангладеш и Пакистане, где большинство населения составляют мусульмане.

Правительство Моди не стало применять закон после его принятия в декабре 2019 года, когда в Нью-Дели и других городах вспыхнули протесты. За несколько дней столкновений погибли десятки людей и сотни получили ранения.

Правозащитные и мусульманские группы говорят, что закон может привести к дискриминации 200 млн мусульман Индии — третьего по величине мусульманского населения в мире. Некоторые опасаются, что правительство может лишить гражданства мусульман без документов в некоторых приграничных штатах.

В заявлении властей говорится, что «в отношении закона было распространено много заблуждений», а его реализация была отложена из-за пандемии COVID-19. Правительство отрицает распространение антимусульманских настроений и утверждает, что закон необходим для помощи меньшинствам, сталкивающимся с преследованиями в странах с мусульманским большинством.

Моди пришел к власти в 2014 году и с тех пор укрепил свои позиции, делая упор на экономический рост, развитие инфраструктуры и агрессивный индуистский национализм.

Опросы общественного мнения говорят о том, что ему удастся получить большинство голосов на всеобщих выборах, которые должны состояться в мае.

Главная оппозиционная партия Конгресс заявила, что заявление, сделанное в понедельник, было продиктовано приближающимися выборами.

«После того, как мы девять раз добивались продления сроков уведомления о правилах, объявление прямо перед выборами, очевидно, направлено на поляризацию выборов, особенно в Западной Бенгалии и Ассаме», - заявил представитель Конгресса Джайрам Рамеш на платформе X.

В восточных штатах Западная Бенгалия и Ассам проживает большое количество мусульман, и там прошли акции протеста против закона. Многие мусульмане опасались, что закон может быть использован для объявления их нелегальными иммигрантами из соседней Бангладеш и лишения их индийского гражданства.

Оппозиционная Коммунистическая партия Индии, которая управляет южным штатом Керала, призвала во вторник к протестам по всему штату.

«Это разделение народа <…> и подрыв фундаментальных принципов Конституции», - говорится в заявлении главного министра штата Керала Пинарайи Виджаяна.