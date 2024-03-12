Об этом пишет издание Politico ссылаясь на данные от информированных источников.

Инсайдеры указывают на то, что окончательное решение о сокращении поставок вооружений еще не принято, но это может стать реальностью, если Израиль предпримет новые военные шаги.

Издание подчеркивает, что готовность Байдена к подобным мерам отражает нарастающее напряжение в отношениях между ним и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Израильский военный чиновник поделился с Politico, что вторжение в Рафах не является неотвратимым событием. Он уточнил, что перед началом любых операций необходимо обеспечить эвакуацию мирного населения и подготовку вооружённых сил. Даже в случае, если премьер-министр Нетаньяху даст соответствующий приказ сейчас, начать военные действия сразу не получится.

По словам американского официального лица, Израиль еще не предоставил администрации Байдена план, который можно было бы считать надежным и выполнимым для обеспечения безопасности гражданского населения в Рафахе. Чиновник отметил, что США хотели бы изучить этот план, прежде чем дать «зеленый свет продвижению Израиля».

По информации ООН, в Рафахе сейчас находится около 1,5 млн палестинцев из северной и центральной части Газы. Для них не остается других мест для убежища, что может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения в случае агрессии Израиля.

Ранее Исмаил Хания, глава политбюро ХАМАС, обвинил Израиль в срыве переговоров по перемирию в Газе к Рамадану, заявив, что Израиль несет полную ответственность за отсутствие соглашения.

«Израиль до сих пор уклонялся от предоставления четких гарантий и обязательств, особенно по вопросу прекращения огня, то есть, прекращения агрессивной войны в секторе Газа», — заявил Хания.