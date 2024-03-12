Информационные ресурсы Украины и российские военно-ориентированные блогеры распространили новости о возможном прорыве границы украинскими силами в районах Курской и Белгородской области.

Граница была пересечена в рамках координированной акции военизированными группами «Легион свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон», состоящими преимущественно из россиян, борющихся на украинской стороне.

Сражения в Курской области, по данным источников, вспыхнули в районе Теткино. В интернете появились кадры, демонстрирующие, как предполагается, движение украинской бронетехники в приграничном населенном пункте Горьковский в Белгородской области.

Оппозиционный политик Илья Пономарёв, известный связями с одной из добровольческих групп, заявил, что населенный пункт Лозовая Рудка, расположенный в приграничной зоне Белгородской области, «находится в полной власти освободительных сил».

В телеграм-канале «Легион свобода России» были опубликованы кадры, предположительно показывающие момент пересечения российской границы.

Из Теткина поступила информация о двух раненых лицах. Согласно сообщениям «Базы», один из пострадавших — местный житель.

На данный момент сообщается о продолжении боевых действий и активной работе артиллерии.

Официальные представители Москвы и Киева не давали комментариев по поводу инцидента на границе в указанных регионах.

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в беседе с журналистами подчеркнул, что упомянутые формирования на российской территории действуют независимо, так как их члены являются гражданами РФ.

«Они, в конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений», — заявил Юсов.