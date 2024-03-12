В новой оценке американской разведки, опубликованной в понедельник, выражены сомнения относительно способности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху удержаться у власти.

В ежегодном докладе аппарата директора Национальной разведки Соединенных Штатов, посвященном оценке глобальных угроз и геополитической ситуации в мире на 2024 год, подчеркивается обеспокоенность по поводу видения Израилем окончания войны и говорится, что правоцентристская коалиция господина Нетаньяху «может оказаться под угрозой».

В отчете отмечается: «Высокий еще до войны уровень недоверия к способности Нетаньяху управлять страной лишь углубился и расширился среди общественности, и мы ожидаем массовых протестов с требованиями его отставки и новых выборов. Возможно появление другого, более умеренного правительства».

Отчет также прогнозирует, что Израиль будет испытывать трудности с достижением своей цели «уничтожения ХАМАС», указывая на то, что «вероятно, Израиль будет сталкиваться с устойчивым вооруженным сопротивлением со стороны ХАМАС в течение многих лет».

В связи с планируемыми военными операциями Израиля в Рафахе на юге Газы, в последние дни напряженность между президентом Байденом и израильским премьером Нетаньяху обострилась. Тем не менее этот разведывательный отчет был подготовлен задолго до последних напряженностей.

В ежегодном отчете разведывательные агентства пришли к выводу, что «Израиль столкнется с растущим международным давлением из-за тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа». Отчет также подчеркивает, что война в Газе «ставит партнеров Америки на Ближнем Востоке перед вызовом» из-за общественного недовольства как Израилем, так и Соединенными Штатами, вызванного «смертями и разрушениями в Газе».

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что «сделка по обмену заложниками является наиболее практичным способом, хотя бы временно, прекратить войну в Газе».