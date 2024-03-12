Белый дом опубликовал запрос на финансирование оборонной сферы на финансовый 2025 год (начинается в октябре). Сумма расходов на оборону — $895,2 млрд, доля Пентагона в этом запросе — $850 млрд.

Эти цифры на $10 млрд ниже прогнозируемых из-за сентябрьской сделки между Белым домом и Конгрессом, заключенной для предотвращения дефолта правительства. Сделка привела к тому, что Пентагону пришлось выбирать, какие статьи расходов придется сокращать.

В первую очередь под сокращение попала помощь Украине: оборонное ведомство запрашивает на помощь Киеву лишь $300 млн. Ранее президент США Джо Байден запрашивал Конгресс о выделении Украине более $60 млрд.

Из общего запроса президента больше всего средств ($262,6 млрд) пойдет на обеспечение военно-воздушных сил США, еще $257 долларов — для морского флота, $185,5 млрд — сухопутным войскам. Около $143,7 млрд — на внутреннюю работу ведомств Пентагона. На закупку и разработку новых вооружений планируется выделить более $300 млрд.

При этом под сокращение расходов попал проект атомной подводной лодки класса «‎‎Вирджиния» и целый ряд истребителей F-35. Кроме того, пришлось урезать производство боеприпасов — вместо $30,6 млрд на них планируется выделить $29,8 млрд.

При этом Конгресс до сих пор не принял оборонный бюджет на 2024 финансовый год, который длится уже шесть месяцев, начиная с 1 октября прошлого года. Во многом причина тому — разногласия вокруг финансирования Украины. Президент Байден запросил законодателей поддержать его инициативу продолжать выделять помощь Киеву, однако республиканцы выступают против, указывая, что США следует сосредоточиться на решении внутренних проблем.

11 марта президент США Джо Байден представил бюджетное предложение на 2025 финансовый год (начинается в октябре) в размере $7,3 трлн. Теперь Конгресс должен рассмотреть заявку главы Белого дома. Запрос президента включает дополнительное финансирование для борьбы с незаконной миграцией на южной границе и предоставление помощи Израилю, Тайваню и Украине. Для принятия бюджетного предложения нужна поддержка обеих палат Конгресса США. В Палате представителей, контролируемой республиканцами, уже заявили, что многие из запросов обречены на провал.