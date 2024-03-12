Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит в Киев, поскольку хочет добиться определенности от союзников по НАТО и выработать единую позицию, прежде чем что-то обещать украинскому руководству. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

По данным издания, французский лидер в конце февраля не исключил отправку западных военных на защиту Украины — это вызвало раскол среди союзников Киева. США, Великобритания и ФРГ прямо заявили, что не разделяют инициативу Макрона. В то же время страны Балтии, а также Канада выразили готовность поддержать план Парижа и отправить своих военных для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Politico отмечает: из-за все более жестких заявлений по отношению к России Макрон был вынужден отложить визит. Источники газеты отметили, что перед поездкой политик хочет «‎‎взять необходимое время» для обсуждения ситуации с союзниками, чтобы позже посетить Украину «‎‎с конкретными результатами на руках»‎.

Французский лидер уже несколько раз откладывал свой визит в Киев: изначально планировалось, что Макрон посетит украинскую столицу в феврале, затем визит перенесли на середину марта. Теперь его прогнозируют в «‎ближайшие недели»‎, не уточняя сроков.

При этом пресс-служба Елисейского дворца отвергла предположения о том, что визит в Киев отложили из-за опасений по поводу безопасности президента. На прошлой неделе во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Одессу российская ракета попала в соседнее от резиденции политика здание. Удар пришелся на здание в 150 метрах от места, где планировалась встреча греческого и украинского лидеров.

Некоторые СМИ сообщали, что российские военные намеренно обстреляли кортеж украинского президента. Однако Владимир Зеленский не подтвердил информацию об обстреле своего кортежа, но подтвердил, что Россия нанесла удар по порту Одессы в тот момент, когда там находилась греческая делегация.

Макрон в последние недели усилил антироссийскую риторику, вызвав недовольство среди западных союзников Киева, особенно в Германии. Как сообщала французская газета Le Figaro, президент Франции на прошлой неделе заявил, что Европе не следует «трусить‎»‎ и устанавливать «‎красные линии»‎ для отправки западного оружия Украине.