ПОЛИТИКА
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Жители Газы провели ифтар среди разрушенных Израилем зданий
На обломках жилых домов и мечетей, разрушенных Израилем в Газе, палестинцы провели первый в этом году ифтар (ужин-разговение после дня поста). Несмотря на гуманитарный кризис, острую нехватку продуктов питания и питьевой воды, жители эксклава пытаются сохранить праздничное настроение Рамадана. #trtнарусском #палестина #рамадан #газа #ифтар #разрушения #палестинцы #израиль #сахур #священныймесяц #пост #голод #еда #кризис #праздник #дети #trtrussian
ьтитьи / Others
12 марта 2024 г.
Истории
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