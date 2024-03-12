Жители Газы провели ифтар среди разрушенных Израилем зданий

На обломках жилых домов и мечетей, разрушенных Израилем в Газе, палестинцы провели первый в этом году ифтар (ужин-разговение после дня поста). Несмотря на гуманитарный кризис, острую нехватку продуктов питания и питьевой воды, жители эксклава пытаются сохранить праздничное настроение Рамадана. #trtнарусском #палестина #рамадан #газа #ифтар #разрушения #палестинцы #израиль #сахур #священныймесяц #пост #голод #еда #кризис #праздник #дети #trtrussian