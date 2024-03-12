Военные РФ с конца прошлого года перехватили инициативу в войне с Украиной и пошли в наступление, следует из ежегодного отчета американских спецслужб, выступивших перед комитетом Сената по разведке. В докладе участвовали глава Офиса национальной разведки Аврил Хейнс, глава ФБР Кристофер Урэй и директор Центрального разведуправления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

По словам главы ЦРУ, неопределенность с финансированием Киева из-за задержки обсуждения в Конгрессе «‎Дает стратегическое военное преимущество России и все больше сдвигает баланс в пользу Москвы‎».

Бернс отметил: «Украинцы испытывают нехватку, но не мужества и выносливости, а боеприпасов. У нас [США] заканчивается время, чтобы помочь им‎»‎.

При этом директор ЦРУ предупредил: без дополнительной военной помощи со стороны Вашингтона Киев потеряет значительную территорию уже в этом году. В феврале Украина уже потеряла Авдеевку — стратегически важный город в Донецкой области.

Россия, как отметил Бернс, заинтересована в «‎‎театре переговоров» по завершению войны, но пока не готова сделать значительные уступки для того, чтобы вести реальный диалог для урегулирования вопроса.

Конгресс США с ноября прошлого года отказывается согласовать бюджетное предложение президента Джо Байдена, которое включает выделение $60 млрд Украине. Республиканцы, контролирующие Палату представителей (нижнее крыло Конгресса), мотивируют свой отказ поддерживать Киев тем, что США следует сосредоточиться на решении внутренних проблем — борьбе с преступностью и незаконной миграцией.

Совместный отчет руководителей спецслужб США также включает риски региональной эскалации войны Израиля в Газе. По данным американской разведки, вооруженное сопротивление Израилю со стороны ХАМАС вряд ли прекратится в ближайшие годы.

При этом спецслужбы отвергли версию, что Иран стоял за операцией ХАМАС 7 октября. По их данным, «‎иранские лидеры не имели предварительных сведений‎» о планировавшейся операции палестинского движения.

В отчете ЦРУ, ФБР и Нацразведка также предупреждают руководство США, что Россия, Китай и Иран могут попытаться повлиять на американские президентские выборы в ноябре 2024 года. По оценкам отчета, КНР будет стремиться сместить критиков Китая в американском истеблишменте на задний план, чтобы продвигать свою повестку.