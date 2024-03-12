Депутаты Госдумы Константин Затулин и Сергей Цеков внесли на рассмотрение парламента законопроект, который аннулирует решение генсека СССР Никиты Хрущева от 1954 года о передаче Крымского полуострова в состав Украинской ССР.

Как следует из инициативы, законодатели планируют объявить решение руководства СССР противоречащим Конституции РСФСР, а также Конституции Украинской ССР.

Депутаты настаивают, что Россия, как правопреемница СССР и РСФСР, «расценивает решение о передаче Крымской области без учета воли русского народа как политическое преступление‎»‎.

Законопроект появился накануне десятой годовщины аннексии Крыма 16 марта и «референдума‎»‎ о присоединении полуострова к РФ. Российские военные вторглись в украинский регион 20 февраля 2014 года, заняв все стратегические объекты Крыма. После этого в течение двух недель было объявлено о проведении референдума о вступлении региона в состав России.

Кремль отчитался, что по итогам плебисцита более 95% жителей Крыма проголосовали за присоединение к РФ. Мировое сообщество не признало итоги голосования, поскольку референдум противоречит нормам международного права и Конституции Украины, которая запрещает субъектам страны выход из ее состава. Большинство стран мира, включая ближайших союзников Москвы по ОДКБ и СНГ, не признали включение Крыма в состав России. Согласно международной классификации ООН, Крым считается временно оккупированной территорией Украины.

Украинская «‎формула мира»‎, предложенная президентом Владимиром Зеленским, предполагает возвращение всех украинских территорий в границах 1991 года, включая Крым. Россия неоднократно подчеркивала, что вопрос о возвращении полуострова, а также четырех новых оккупированных украинских субъектов — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей — не будет обсуждать. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос о статусе Крыма «‎закрыт»‎.