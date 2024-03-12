Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с посланием в связи с Днем принятия Марша независимости и Днем памяти Мехмета Акифа Эрсоя. Об этом сообщает Управление по связям администрации президента.

Президент Эрдоган подчеркнул значимость гимна для турецкого народа: «Более века назад наш Марш независимости стал выражением национального единства в борьбе за свободу нации, освобождение Родины от оккупации и построение нового будущего».

Глава государства подчеркнул, что гимн является отражением цивилизационного наследия, ценностей, веры и исторического пути турецкой нации. «Воля, решимость Великого национального собрания Турции, которое вело Войну за независимость, самоотверженность, упорство и любовь к Родине наших солдат на поле боя отразились в Марше независимости», — сказал он.

Президент выразил уверенность, что молодежь Турции продолжит усваивать и следовать принципам, заложенным в Марше независимости. Он также подчеркнул важность памяти и уважения к Мехмету Акифу Эрсою и всем героям борьбы за независимость страны.

«Наш великий поэт-патриот Мехмет Акиф Эрсой, занимающий особое место в сердцах нашего народа, всегда будет с благодарностью вспоминаться за свои идеи и произведения, включая Марш независимости», — подчеркнул турецкий лидер.