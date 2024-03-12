Ахмед Абу Саба, врач из больницы Насер, рассказал, что его держали под стражей неделю, в течение которой на него натравливали собак, а один из израильских солдат сломал ему руку.

Его рассказ тесно перекликается с рассказами еще двух медиков, которые пожелали остаться анонимными из-за страха репрессий. Они сообщили BBC, что их унижали, избивали, обливали холодной водой и вынуждали стоять на коленях в неудобных позах в течение нескольких часов.

Врачи госпиталя Насер также сообщили о серьезных проблемах в уходе за пациентами, возникших после того, как больница оказалась под контролем Израиля.

Доктор Хаут, занимающий должность генерального менеджера, рассказал, что в момент, когда израильские силы взяли учреждение под свое управление, там проходили лечение примерно 200 человек. Среди них были тяжелобольные пациенты, фактически не способные покинуть свои койки, включая шесть человек, находившихся в отделении интенсивной терапии.

15 февраля израильская армия совершила рейд в больницу в южном городе Газы Хан-Юнус, которая была одной из немногих в секторе, продолжающих работу. Военные утверждали, что в больнице находились бойцы ХАМАС и израильские заложники. ХАМАС в свою очередь отрицает, что его бойцы используют медицинские учреждения для прикрытия.

Материалы, тайно снятые в больнице 16 февраля в день задержания медиков, были переданы BBC.

На них видна линия мужчин, раздетых до нижнего белья, стоящих на коленях с руками за головой перед зданием больницы. Перед некоторыми из них лежали медицинские халаты.

«Любому, кто пытался подвинуть голову или сделать какое-либо движение, наносили удары. Они оставили их примерно на два часа в этом унизительном положении», — рассказал генеральный директор больницы доктор Аттеф Аль-Хут.

Доктор Лоуренс Хилл-Коуторн, занимающий должность содиректора Центра международного права при Университете Бристоля, подчеркнул, что наблюдаемая ситуация является прямым нарушением основополагающих принципов права в условиях вооруженных конфликтов. Он напомнил, что международное право четко защищает больницы и медицинский персонал, и текущие события ставят под угрозу эти фундаментальные положения.

В закрытом документе ООН, текст которого стал доступен журналистам, представлены данные о массовых нарушениях в отношении палестинцев, захваченных и допрошенных во временных израильских пунктах задержания с начала агрессии. Эти сведения находят отражение и в сообщениях медперсонала.