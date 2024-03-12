Поможет ли Армении оружие из Франции?

Франция обещала вооружить Армению и уже организовала поставки военной техники. А совсем недавно анонсировала поставки Еревану системы ПВО. Должно ли это вызывать опасения у соседей Армении? Почему Южный Кавказ оказался в центре внимания Парижа и при чем здесь армянское лобби? #trtнарусском #армения #франция #азербайджан #оружие #кавказ #южныйкавказ #техника #военнаятехника #ереван #пво #париж #армянскоелобби #политика #trtrussian