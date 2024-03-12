Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления перед Европейским парламентом.

«Конечно, для вступления в наш союз необходимо достичь большего прогресса. Но страна демонстрирует, что может соответствовать критериям членства и стремлению своих граждан быть частью нашей семьи. Именно поэтому сегодня мы примем решение рекомендовать совету начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Президент Еврокомиссии отметила значительный прогресс Боснии и Герцеговины на пути к членству в ЕС с момента получения статуса кандидата, описывая шаги страны как «впечатляющие».

Фон дер Ляйен выразила восхищение тем, что за короткое время страна добилась больше, чем за предыдущее десятилетие. По ее словам, Босния и Герцеговина полностью соответствует «нашей внешней политике и политике безопасности, что имеет решающее значение в эти времена геополитических потрясений».

Глава Еврокомиссии обратила внимание на значительные шаги Боснии и Герцеговины в законодательной сфере, включая принятие законов, направленных на предотвращение конфликта интересов, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Фон дер Ляйен также отметила улучшения в управлении миграционными процессами и интеграцию решений Международного трибунала по бывшей Югославии в национальную юридическую систему Боснии и Герцеговины.

В декабре 2022 года ЕС рекомендовал дать Боснии и Герцеговине статус кандидата, при условии укрепления принципа верховенства права и борьбы с коррупцией. В ноябре 2023 года было рекомендовано начать переговоры, а решение о них было отложено лидерами ЕС на декабрьском саммите. Страна подала заявление на вступление в Европейский Союз в 2016 году.