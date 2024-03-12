В Турции испытали первый отечественный беспилотный подводный аппарат DERINGÖZ

Турция успешно испытала первый отечественный беспилотный подводный аппарат DERINGÖZ, разработанный компанией ASELSAN. Этот аппарат может эффективно использоваться в различных областях, включая подводные исследования, разведку и наблюдение, обнаружение мин, проверку трубопроводов, а также защиту портов и баз. Deringöz способен работать на глубине до 600 метров. Аппарат обладает возможностями беспроводной связи и настраиваемой конфигурацией полезной нагрузки, которая может быть увеличена в соответствии с потребностями. #Турция #ASELSAN #DERINGÖZ #подводнаялодка #подводнвйаппарат #испытания #оборона #флот #ВМС