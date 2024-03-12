Если Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) не встанет на сторону Армении в вопросе охраны ее границ и суверенитета, Ереван поднимет вопрос о выходе из состава блока. Об этом 12 марта заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, республика требует от партнеров по организации ответить на запросы Армении относительно того, на каких условиях ОДКБ осуществляет действие союзнических договоренностей. При этом политик уточнил: армянская сторона не создавала каких-либо проблем блоку. Трудности в отношениях возникли после того, как Ереван начал спрашивать о зоне ответственности ОДКБ в республике. По словам Пашиняна, организация проигнорировала эти запросы.

Премьер оставляет ОДКБ место для маневра: по его словам, если блок все же ответит на запрос армянской стороны, и этот ответ будет соответствовать ожиданиям Еревана, то конфликт между Арменией и ОДКБ будет исчерпан. В противном случае республика покинет военный блок, куда также входят Россия, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Беларусь.

В конце февраля Армения объявила о заморозке своего участия в ОДКБ. По его словам, организация не выполняла союзнические договоренности, особенно в 2021–2022 годах.

Секретариат блока и Кремль при этом сообщили, что не получали от Еревана официальной ноты о заморозке армянского членства.

На фоне похолодания отношений с Москвой Пашинян также объявил, что российские пограничники покинут аэропорт Звартноц, главную авиагавань Армении, до 1 августа.

Вопрос делимитации границы

Пашинян также коснулся мирного процесса с Азербайджаном. По словам армянского премьера, процесс делимитации границы двух стран может начаться с Тавушской области Армении. При этом политик исключил возможность обмена территориями, назвав такой сценарий маловероятным.

Во время принятия решений по вопросу делимитации стороны должны исходить из полного анализа ситуации, подчеркнул Пашинян.

Три важных пункта, которые необходимо учесть Баку и Еревану во время переговоров: юридические вопросы разграничения госграниц, разделение инфраструктуры и обеспечение безопасности жителей приграничных территорий. Тогда граница после делимитации станет железной гарантией долговременной стабильности, подчеркнул Пашинян.

Комиссии Азербайджана и Армении по делимитации провели уже семь встреч. Последняя по времени прошла 9 марта. Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что во время переговоров Баку поднял вопрос о переходе под контроль Азербайджана четырех эксклавных сел.