«Горжусь нашими учеными из DRDO (Организации оборонных исследований и разработок) в связи с выполнением миссии «Дивястра» — первым летным испытанием разработанной нами ракеты Agni-5 с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН)», — написал Моди в социальной сети Х.

Из официального сообщения оборонного сектора стало известно, что запуск произведен с территории острова, расположенного у берегов штата Одиша, где находится ведущий ракетный испытательный полигон Индии.

Отмечается, что наблюдение за траекторией полета ракеты осуществлялось через разнообразные телеметрические и радарные станции, и все этапы миссии соответствовали заранее установленным критериям.

Подобная технология многоблочного наведения уже применяется в таких странах, как Великобритания, Китай, Франция, Россия и США. По данным вашингтонского Центра по контролю над вооружениями и нераспространению, Пакистан провел испытание данной технологии еще в 2017 году.

На протяжении многих лет Индия занимается разработкой собственных ракетных систем средней и большой дальности. Ракета Agni-5, которая была впервые успешно испытана в 2021 году, способна преодолевать расстояние в 5 тыс. км.

Испытания ракеты проходят на фоне недовольства КНР передислокацией Индией дополнительных войск к спорному участку границы в Гималаях, что, по мнению китайского МИД, не способствует деэскалации напряженности и обеспечению мира в регионе.

Недавно появилась информация о том, что военное руководство Индии дислоцировало 10 тыс. военных на участок границы с Китаем в штатах Уттаракханд и Химачал-Прадеш.

С 1960-х годов Индия выступает против претензий Китая на территорию Аксайчин, расположенную на границе между Китаем, Индией и Пакистаном. Эту территорию Индия считает частью Ладакха, одной из своих союзных территорий. В ответ, КНР выдвигает территориальные претензии на 90 тыс. кв. км в индийском штате Аруначал-Прадеш.

В мае 2020 года наблюдалось ухудшение ситуации в Ладакхе, где произошли столкновения между военными Китая и Индии, что привело к усилению военного присутствия обеих стран в регионе. К декабрю 2022 года были зафиксированы новые столкновения на границе в штате Аруначал-Прадеш, в результате которых были ранены военные обеих стран.