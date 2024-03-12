Еврокомиссия хочет быстрее принять механизм, который позволит ускорить передачу Украине прибыль от российских активов. Благодаря этому механизму Брюссель планирует передать Киеву первые доходы от замороженных средств ЦБ РФ — речь идет о €2-3 млрд — уже в июле этого года.

По информации газеты Financial Times (FT), Еврокомиссия разрабатывает план конфискации прибыли от российских активов, замороженных в бельгийском инвестфонде Euroclear. Их стоимость оценивается в €190 млрд. Всего же страны Запада, включая США, Канаду, а также Японию, заблокировали более $280 млрд российских средств.

При этом речь идет не о конфискации самих активов, а о взимании процентов. Согласно проекту Еврокомиссии, Брюссель сможет забирать 97 % прибыли от использования российских активов и переводить их в бюджет ЕС. Эти деньги будут выплачиваться Украине ежеквартально или два раза в год, первый такой транш планируется уже летом.

Такая спешка ЕС вызвана неопределенностью Конгресса США с выделением финансирования Киеву. Без дополнительной западной помощи Украина не может развить контрнаступление и организовать сопротивление российским атакам на востоке страны. В феврале украинским силам пришлось отступить из Авдеевки в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля объяснил уход украинских военных медленной поставкой западных вооружений.

Предложенный Еврокомиссией механизм не включает €4 млрд, которые Euroclear уже заработал от использования российских активов. Эти деньги планируют потратить на юридические расходы, связанные с исками России к ЕС, отмечает FT.

Предложение должно быть окончательно утверждено Европейской комиссией и странами-членами ЕС на ближайшем саммите сообщества. Если оно получит поддержку всех 27 членов союза, то первые доходы от российских активов могут быть перечислены Украине уже в июле.

МИД РФ уже объявил, что если Евросоюз начнет конфискацию замороженных российских активов, то Москва поступит зеркально с европейскими активами. Глава Минфина РФ Антон Силуанов 26 февраля заявил, что в России «‎заблокировано не меньше европейских активов, чем у них [стран Запада] российских»‎, не уточняя сумму.