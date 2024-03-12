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Российские активы передадут Киеву уже в июле
Европейский союз планирует передать Украине первые доходы от российских активов летом
Российские активы передадут Киеву уже в июле
Reuters / Reuters
12 марта 2024 г.

Еврокомиссия хочет быстрее принять механизм, который позволит ускорить передачу Украине прибыль от российских активов. Благодаря этому механизму Брюссель планирует передать Киеву первые доходы от замороженных средств ЦБ РФ — речь идет о €2-3 млрд — уже в июле этого года.

По информации газеты Financial Times (FT), Еврокомиссия разрабатывает план конфискации прибыли от российских активов, замороженных в бельгийском инвестфонде Euroclear. Их стоимость оценивается в €190 млрд. Всего же страны Запада, включая США, Канаду, а также Японию, заблокировали более $280 млрд российских средств.

При этом речь идет не о конфискации самих активов, а о взимании процентов. Согласно проекту Еврокомиссии, Брюссель сможет забирать 97 % прибыли от использования российских активов и переводить их в бюджет ЕС. Эти деньги будут выплачиваться Украине ежеквартально или два раза в год, первый такой транш планируется уже летом.

Такая спешка ЕС вызвана неопределенностью Конгресса США с выделением финансирования Киеву. Без дополнительной западной помощи Украина не может развить контрнаступление и организовать сопротивление российским атакам на востоке страны. В феврале украинским силам пришлось отступить из Авдеевки в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля объяснил уход украинских военных медленной поставкой западных вооружений.

Предложенный Еврокомиссией механизм не включает €4 млрд, которые Euroclear уже заработал от использования российских активов. Эти деньги планируют потратить на юридические расходы, связанные с исками России к ЕС, отмечает FT.

Предложение должно быть окончательно утверждено Европейской комиссией и странами-членами ЕС на ближайшем саммите сообщества. Если оно получит поддержку всех 27 членов союза, то первые доходы от российских активов могут быть перечислены Украине уже в июле.

МИД РФ уже объявил, что если Евросоюз начнет конфискацию замороженных российских активов, то Москва поступит зеркально с европейскими активами. Глава Минфина РФ Антон Силуанов 26 февраля заявил, что в России «‎заблокировано не меньше европейских активов, чем у них [стран Запада] российских»‎, не уточняя сумму.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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