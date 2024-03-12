В Иерихоне на оккупированном Западном берегу состоялась церемония открытия улицы, названной в честь американского военнослужащего Аарона Бушнелла.

Мэр города Абдул Карим Сидр заявил, что 25-летний Бушнелл «пожертвовал всем ради палестинского дела». «Мы не знали его, и он не знал нас, — сказал Сидр. — Что нас объединяет, — это любовь к свободе и желание противостоять атакам».

Бушнелл совершил акт самосожжения в прошлом месяце перед посольством Израиля в Вашингтоне с криками «Свободу Палестине». Он скончался в больнице в тот же вечер.

Перед своим актом Бушнелл заявил: «Я собираюсь на крайний шаг в знак протеста, но по сравнению с тем, что переживают люди в Палестине от рук их колонизаторов, это вовсе не крайность».

Многие сторонники палестинского дела по всему миру высоко оценили смелость и самоотверженность Бушнелла, несмотря на дискуссии о его психическом здоровье. Палестино-американская журналистка Мариам Баргути написала: «Нам нужно больше таких людей, как ты, живых. Смелые, бросающие вызов голоса, те, кто непоколебимо отстаивает справедливость».

Американский философ Корнел Уэст выразил свое восхищение Бушнеллом: «Давайте никогда не забудем о необычайной смелости и приверженности идеалам правды и справедливости брата Аарона Бушнелла, который пожертвовал своей жизнью за них!»

ХАМАС также отметил действия Бушнелла, заявив, что он «останется бессмертным». В ответ на его самопожертвование были высказаны критические замечания в адрес администрации президента США Джо Байдена за поддержку Израиля.

Кампания Израиля в Газе вызвала значительные жертвы среди палестинцев. По данным Минздрава Газы, вторжение Израиля в эксклав уже стало причиной смерти 31 100 палестинцев, с более чем 72 тыс. ранеными.

Надежды на перемирие до Рамадана рухнули после неудачных переговоров между Израилем и ХАМАС. Масштабы разрушений и смертей в Газе усиливают внутреннее недовольство в США в период избирательной кампании из-за неизменной поддержки страной Израиля на протяжении конфликта.