«В Белгoроде в здaние администрации города врезался БПЛА пpотивника. Есть двое пострадавших: одна жeнщина получила осколочные рaнения, вторая — контузию. Поcтрадавшим оказывается вся необходимая мeдицинская помощь», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что из-за взрыва в административном здании были выбиты окна и поврежден фасад. На месте инцидента задействованы все необходимые оперативные службы.

Ранее Гладков заявил, что атака дрона в районе Белгорода привела к повреждению электропередач, в результате чего в семи населенных пунктах прекратилось электроснабжение.

Указанные губернатором населенные пункты, лишившиеся электроэнергии, находятся вблизи границы с Харьковской областью Украины.

Официальные представители Украины пока не давали комментариев по поводу заявлений Гладкова.

С момента начала широкомасштабного вторжения России в Украину боевые дроны стали периодически атаковать территорию российских областей, вызывая разрушения и приводя к жертвам. Министерство обороны России заявляет, что источником атак является Украина. Киев эти сообщения обычно не комментирует.