На церемонии открытия Центра культуры и искусства «Себилуррешад» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свои взгляды на важность сохранения культурного и цивилизационного наследия.

«Еще раз поздравляю вас с благословенным месяцем Рамадан, месяцем милости, прощения и избавления от вечных мук. Сегодня также отмечается 103-я годовщина принятия нашего Марша независимости», — начал свое выступление президент.

«С благодарностью и уважением вспоминаем автора нашего Марша независимости Мехмета Акифа Эрсоя», — продолжил он, переходя к проблеме влияния современных технологий на молодежь. «Мы не позволим тем, кто хочет лишить наших молодых людей великого наследия цивилизации, запереть их в виртуальных мирах различных интернет-платформ. Мы обязательно нейтрализуем усилия, направленные на то, чтобы в последнее время с еще большей силой оторвать наших детей от их веры, культуры, семьи, самобытности и даже гендерной идентичности, сделав их заложниками глобальных извращенных течений», — отметил глава государства.

Турецкий лидер также коснулся вопроса культурного доминирования Запада: «Когда Конфуция спросили, что он сделает в первую очередь, если его назначат на важную государственную должность, он ответил: «Сначала я определю названия для всего». Как известно, Запад искусно оправдывает свой колониализм, массовые убийства, воровство и несправедливость. <…> Разве не они используют такие блестящие концепции, как права человека, демократия, свобода, безопасность для легитимизации израильского угнетения в Газе?»

Президент подчеркнул необходимость следовать за собственной цивилизацией и строить собственные концепции: «Поэтому наша задача — следовать за собственной цивилизацией, как это пытались сделать сто лет назад журналы «Сырат-и Мустаким» и «Себилуррешад», — строить собственные концепции. Только так мы можем вырваться из этой ловушки».