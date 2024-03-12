В Кишиневе подчеркивают, что такие действия без одобрения молдавских властей являются нарушением международного права, а также угрожают суверенитету и территориальной целостности Молдовы.

По словам посла России в Молдове Олега Васнецова, избирательные участки были открыты в сотрудничестве с лидерами региона. Дипломат утверждает, что миссия посольства «защищать права около 250 тыс. российских граждан в Молдове, включая их избирательные права».

В свою очередь Михай Попшой, министр иностранных дел Молдовы, выразил обеспокоенность по поводу давления России, особенно в контексте стремления Молдовы к членству в ЕС.

«Россияне учатся и приспосабливаются, и они пытаются использовать демократический процесс против нас, чтобы свергнуть демократическое правительство в Молдове», – отметил Попшой.

Он также признал сложность ситуации в Приднестровье и ее возможное негативное воздействие на экономическое развитие Молдовы.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил, что Россия попытается спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС.