Анджела Чао, генеральный директор судоходной компании Foremost Group и сестра жены бывшего лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, скончалась на ранчо в Техасе еще в прошлом месяце, однако подробности смерти стали известны только сейчас.

В заявлении семьи, сделанном в феврале, не были раскрыты детали ее смерти, а власти округа Бланко не предоставили дополнительной информации, ссылаясь на продолжающееся расследование.

Как стало известно, Чао организовала встречу с подругами на своем ранчо в Техасе для празднования Китайского нового года. В ночь на 11 февраля она решила переехать от гостевого домика к своему, однако случайно задним ходом угодила в пруд. Чао сумела позвонить одной из подруг, которая тут же бросилась на помощь и окунулась в воду.

Спасатели прибыли через 24 минуты после вызова, но не смогли быстро извлечь Чао из автомобиля. Оказалось, что стекла и люк Tesla практически невозможно разбить под водой. В результате Чао погибла. Обстоятельства трагедии стали известны общественности лишь недавно.

Чао была председателем и генеральным директором семейного судоходного бизнеса Foremost Group и президентом благотворительной организации своего отца Foremost Foundation. Ее старшая сестра Элейн Чао — жена Макконнелла, занимала пост министра транспорта при президенте Дональде Трампе и министра труда при президенте Джордже Буше-младшем.

Макконнелл упомянул о смерти своей родственницы, когда объявил в прошлом месяце, что уходит с поста лидера республиканцев в Сенате.