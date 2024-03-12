Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о вызове посла США Дэвида Прессмана в связи с критическими замечаниями президента США Джо Байдена по адресу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Это оскорбление не правительства или премьер-министра, а страны», — заявил Сийярто, отметив, что венгерское правительство и премьер были избраны народом на четырех последовательных выборах.

9 марта, комментируя встречу Орбана с экс-президентом США Дональдом Трампом, Джо Байден заявил, что венгерский премьер «стремится к диктатуре» и «ясно дал понять, что не верит в работоспособность демократии».

11 марта в интервью телеканалу M1 Виктор Орбан рассказал, что Дональд Трамп пообещал прекратить финансирование Украины в случае его победы на выборах президента США. Орбан утверждает, что это могло бы положить конец боевым действиям в Украине, так как Киев «не стоит на ногах сам».

По словам венгерского премьера, Трамп не даст Украине «ни копейки». «Если Америка не даст денег, европейцы в одиночку не смогут профинансировать эту войну и тогда война закончится», — заключил Орбан.

8 марта Орбан встретился с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где обсуждались вопросы, касающиеся обеих стран, включая важность прочных границ для защиты суверенитета.

Встреча сопровождалась взаимными комплиментами, после которой Орбан выразил надежду на переизбрание Трампа. По мнению премьера Венгрии, в случае повторного избрания Трампа «установится мир».