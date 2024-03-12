Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал «очень тревожными» сведения BBC о том, что палестинский медицинский персонал в Хан-Юнусе подвергся избиениям и унижениям со стороны израильских военных. Глава Форис-офис призвал Израиль ответить на обвинения.

Три медработника сообщили BBC о том, что их унижали, избивали, обливали холодной водой и заставляли стоять на коленях в течение нескольких часов.

Израиль отверг обвинения, заявив, что «любые злоупотребления в отношении задержанных строго запрещены».

«Кадры и сообщения, поступившие из этой больницы, очень тревожны. Нам нужно докопаться до истины, что именно произошло, и нам нужны ответы от Израиля на этот счет», — сказал Кэмерон в Палате лордов.

Госминистр по вопросам международного развития Великобритании Эндрю Митчелл призвал к «полному и тщательному расследованию и ответственности» в связи с информацией BBC. «Министерство иностранных дел настаивает на полной прозрачности и ответственности по этому вопросу», — отметил он.

Напомним, персонал больницы в Газе сообщил о пытках и унижениях после рейда израильских войск 15 февраля. Среди обвинений — завязывание глаз, принуждение к раздеванию и нанесение телесных повреждений. Израиль утверждает, что целью операции был поиск бойцов ХАМАС и освобождение заложников, в то время как ХАМАС отрицает использование медучреждений для военных целей.

Кадры, секретно снятые в день задержания медперсонала и переданные BBC, демонстрируют мужчин в нижнем белье, стоящих на коленях перед больницей.