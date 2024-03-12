ТУРЦИЯ
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Турция против втягивания НАТО в конфликт
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил израильские власти в «геноциде» и заявил о неизменной поддержке Палестины. Он также призвал к недопущению шагов, способных втянуть НАТО в конфликт в Украине
Турция против втягивания НАТО в конфликт
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
12 марта 2024 г.

На ифтаре с послами в офисе Партии справедливости и развития (AK Parti) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался против действий Израиля в Газе и подчеркнул поддержку Палестины.

«Они не смогут помешать нам называть убийцу убийцей. Пусть израильские лидеры вместо попыток скрыть реальность геноцида отчитаются об убитых детях Газы», — заявил он.

Турецкий лидер также осудил молчание международного сообщества и двойные стандарты: «Израиль не может больше скрывать факт того, что он убийца и фашист. Все мы знаем, что текущая помощь недостаточна, пока продолжаются атаки на Газу».

Президент Эрдоган вновь подтвердил свою приверженность созданию независимого палестинского государства и обещал увеличение помощи Палестине в месяц Рамадан.

«Турция будет продолжать защищать своих палестинских братьев и никогда не отступит перед тиранами», — добавил он.

В отношении войны в Украине Эрдоган высказался против действий, ведущих к эскалации. «Мы верим, что следует избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации конфликта в регионе и затронуть НАТО», — отметил глава государства.

Турецкий президент также призвал к солидарности с Турцией в борьбе против терроризма: «Мы ожидаем от наших союзников, в первую очередь от дружественных стран, проявления солидарности с Турцией и прекращения поддержки террористических организаций под предлогом борьбы с ДАЕШ».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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