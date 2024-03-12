Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что Израиль не откажется от военной кампании в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на растущее международное давление.

Все больше голосов призывают Израиль не вторгаться в Рафах, одну из последних относительно безопасных зон на юге секторе Газа, где укрылись 1,5 млн человек.

«Мы завершим задачу в Рафахе, обеспечив безопасный выход гражданского населения из-под угрозы», — сказал Нетаньяху в видеообращении к участникам конференции произраильской организации AIPAC в Вашингтоне. При этом Нетаньяху не поделился деталями того, как Израиль собирается обеспечивать защиту гражданского населения.

Комментарии Нетаньяху прозвучали на фоне призывов лидеров Европейского Союза к Израилю с требованием воздержаться от наземной операции в Рафахе.

«Европейский Совет призывает правительство Израиля воздержаться от наземной операции в Рафахе, где более миллиона палестинцев в настоящее время ищут укрытия от боев и доступа к гуманитарной помощи», — говорится в проекте выводов предстоящего саммита ЕС 21-22 марта.

Как передает Reuters, члены ЕС потребуют «немедленной гуманитарной паузы» в секторе Газа и призовут Израиль не начинать вторжение в Рафах. Текст потребует одобрения всех 27 национальных лидеров ЕС для принятия на саммите 21 и 22 марта.

Ранее президент США Джо Байден отметил, что Нетаньяху «наносит Израилю больше вреда, чем пользы», ведя войну способом, «противоречащим ценностям страны».