Президент США Джо Байден одобрил пакет чрезвычайной военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов. Он будет включать в себя оружие и боеприпасы, которые помогут удовлетворить «некоторые из самых насущных потребностей» украинских вооруженных сил, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне во вторник.

В числе прочего в пакет войдет большое количество артиллерийских снарядов и снарядов GMLRS для систем HIMARS. «Это помощь, в которой Украина отчаянно нуждается для того, чтобы держать оборону против российских атак», — отметил он. По словам Салливана, средства были непредсказуемо сэкономлены в заключенных Минобороны США контрактах на замещение переданного Украине оружия.

Накануне глава ЦРУ Уильям Бернс и директор национальной разведки США Аврил Хейнс в ходе публичных показаний в Конгрессе заявили, что без дополнительной военной помощи Украине грозят дальнейшие неудачи в войне против РФ. Любая дальнейшая задержка американской помощи приведет к новым территориальным потерям Украины, последствия которых будут ощущаться в Европе и Тихоокеанском регионе.

«Если будет видно, что мы отказываемся от поддержки Украины, это не только посеет сомнения наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, но и подогреет амбиции китайского руководства в самых разных ситуациях», — заявил Бернс.

С осени 2023 года Конгресс США не может согласовать выделение нового пакета помощи Украине на 60 млрд долларов. Сенат Соединенных Штатов 13 февраля одобрил пакет военной поддержки, предусматривающий предоставление Украине военной помощи на сумму 60 млрд долларов. Однако остается неясным, утвердит ли документ Палата представителей, где большинство составляют республиканцы.