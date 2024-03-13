Разлад 50 лет спустя

Непрекращающаяся война в секторе Газа вынудила президента Джозефа Байдена «пойти на сложный маневр» — разрыв отношений с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которого он знает почти 50 лет, сообщает онлайн-портал Axios со ссылкой на американских официальных лиц.

Причина — растущее недовольство политикой, которую проводит глава правительства ближневосточной страны. Этим, к слову, недовольны и другие представители администрации Белого дома и Госдепартамента.

Как отмечает онлайн-издание, в похожей ситуации оказывались и другие американские президенты, однако для Байдена ставки особенно высоки из-за большого числа жертв войны и предстоящих выборов президента США.

Американский лидер и до этого не раз призывал увеличить гуманитарную помощь населению и избегать жертв, однако накануне, выступая с ежегодным посланием к Конгрессу, он потребовал допустить большие объемы гуманитарной помощи в Газу и принять меры по сохранению жизней гражданского населения. Как обратил внимание Axios, эти призывы не были адресованы лично израильскому премьеру.

Байден подчеркнул, что единственный выход из сложившейся ситуации он видит в создании еврейского и палестинского государств. Этого активно требуют и соседи Израиля по региону, включая Саудовскую Аравию, пояснил 46-й президент США.

Президент США также заявил, что расширение наземной операции израильской армии на пограничный с Египтом город Рафах, в котором укрываются свыше 1,5 млн палестинцев, станет «красной линией» для США. Впрочем, что включает в себя это понятие, он уточнять не стал. Однако добавил, что нельзя допустить гибели еще 30 тыс. палестинцев.

Как сообщает палестинское Министерство здравоохранения, погибли 30 тыс. мирных жителей. Однако Нетаньяху приводит другие цифры: якобы жертвами стали 13 тыс. «палестинских боевиков» и по 1-1,5 мирного жителя на каждого участника боевых действий, то есть 13-20 тыс. мирных жителей.

В ожидании Трампа

Нетаньяху сообщил о планах проведения наземной операции в Рафахе еще 9 февраля. Вашингтон не раз призывал Тель-Авив отказаться от этого, отмечая, что нет должных мер для защиты мирного населения, находящегося в городе. Несмотря на это, израильская армия совершает разведывательные рейды и наносит авиаудары по целям на юге сектора Газа.

Израильские военные в конце февраля подготовили план по эвакуации мирных жителей из Рафаха. Предполагалось в течение пары недель переместить их в северные и центральные части Газы, практически полностью разрушенные в результате атак израильской армии.

Уже после выступления перед Конгрессом в сеть попала часть беседы Байдена с сенатором-демократом Майклом Беннетом, в которой американский лидер рассказал, что пообещал Нетаньяху «устроить серьезную встречу».

Израильский премьер не оставил заявление президента без внимания. Он заявил, что не понял, что на самом деле имел в виду американский лидер, добавив при этом, что если речь идет о политике против большинства израильской общественности, которая вредит интересам Тель-Авива, то Джозеф Байден «ошибается по двум этим пунктам».

Нетаньяху также сослался на поддержку его действий со стороны значительной части общества. При этом глава правительства заявил о готовности пересечь обозначенные Байденом «красные линии» и начать наземную операцию в Рафахе, чтобы, по его словам «7 октября больше не повторилось».

Глава правительства Израиля утверждает, что на завершение военной операции в Газе ему «понадобится не больше двух месяцев». При этом Нетаньяху в очередной раз выступил против создания палестинского государства.

Не исключено, что такая риторика Нетаньяху объясняется тем, что он рассчитывает на возвращение в Белый дом бывшего президента США Дональда Трампа, который считался самым произраильским лидером в истории Америки.

На фоне этого последний месяц госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, а также представителями Катара и Египта работали над сделкой по освобождению пленников и прекращению огня в Газе сроком на 6 недель. Они стремились достичь договоренностей к началу священного для мусульман месяца Рамадан, однако переговоры провалились.

Как потом объяснил лидер ХАМАС Исмаил Хания, это произошло из-за отказа Тель-Авива пойти на полное прекращение боевых действий. При этом американская сторона по традиции во всем обвинила представителей ХАМАС, заявив, что судьба сделки в их руках.

Нетаньяху впоследствии сообщил, что соглашение о прекращении огня в Рамадан маловероятно.

Нужны железобетонные гарантии

В США происходящее на Ближнем Востоке стало очень чувствительной темой во время президентской гонки. Некоторые демократы, критикующие предоставление Вашингтоном военной помощи Тель-Авиву, и вовсе устроили протестное голосование против Джозефа Байдена на праймериз и кокусах, в результате аналог графы «против всех» набрал двузначные цифры. А это в свою очередь может помешать президенту переизбраться на второй срок, лишив его необходимых голосов избирателей.

Сейчас из-за этого американский лидер вынужден заигрывать с частью электората, выступающего против поддержки Израиля, это явно не нравится властям в Тель-Авиве.

Хотя отношения между двумя лидерами и страдают в последнее время, ни о каком разрыве или тем более прекращении поддержки ближневосточного союзника со стороны США говорить не приходится. Эти отношения все же не личные, а системные, выстроенные годами.

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в разговоре с TRT на русском пояснил, что в сложившейся ситуации у Вашингтона связаны руки, и он не может добиться прекращения военных действий со стороны Израиля.

«Администрация Джозефа Байдена очень в этом заинтересована, поскольку скоро в стране пройдут выборы и к ним желательно прийти с разрешенным конфликтом вокруг Газы. Если же Вашингтон начнет выступать против Израиля на разных площадках, то этого момента только и ждут республиканцы, которые тут же начнут резко критиковать действующего президента, что нанесет ему лишь вред», — сообщил политолог.

Эксперт добавил, что США создают видимость того, что призывают к миру и прекращению огня, однако на самом деле ничего не делают. «Это все объясняется внутренней американской политикой, которая опять же упирается в предстоящие президентские выборы. Недавний визит конкурента Нетаньяху Бени Ганца в Вашингтон был сигналом израильскому премьеру, ему хотели показать, что он не безальтернативный лидер», — отметил специалист.

По мнению аналитика, Нетаньяху в сложившейся ситуации уже не может отказаться от выбранного курса и окончить войну. «Он понимает, что пока идут боевые действия, он остается в кресле главы правительства. Как только премьер выведет войска из Газы, в Израиле пройдут внеочередные выборы, и он тут же не только лишится своего поста, но и может оказаться в тюрьме по итогам расследования событий 7 октября 2023 года», — рассказал Онтиков.

Политолог подчеркнул, что Нетаньяху очень волнует вопрос: что будет с ним после войны. «Для того, чтобы прекратить военные действия, ему нужны либо какие-либо железобетонные гарантии, что он, как минимум, не подпадает под судебное преследование по следам событий 7 октября 2023 года, а, как максимум, останется в кресле премьера», — подытожил эксперт.