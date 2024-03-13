Вечером во вторник российская ракета поразила два жилых дома в украинском городе Кривой Рог. По последним данным, жертвами удара стали четверо, 43 получили ранения, в том числе 12 детей.

О завершении спасательных операций в минувшую полночь сообщил губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак.

Александр Вилкул, глава военной администрации Кривого Рога, сообщил, что в городе было зафиксировано по меньшей мере три попадания ракет. По его словам, по меньшей мере пять взрослых и один ребенок находятся в больнице в критическом состоянии. Сообщается, что девять человек были спасены в ходе поисков.

На видеозаписях в социальных сетях видно, как пламя охватило верхнюю часть одного из многоквартирных домов, а спасатели вытаскивают пострадавших из разрушенных подъездов.

Кривой Рог часто становится объектом российских ракетных атак. Президент Украины Владимир Зеленский, который родился и вырос в этом городе, поблагодарил спасателей в социальных сетях.

«Каждому и каждой, кто заботится о наших людях, большая благодарность <…> И не может быть пауз ни на день, ни на неделю или тем более на месяцы в поддержке, когда надо просто защищать жизни, просто спасать людей»,— написал он.

«Мы будем наносить российскому государству потери в ответ — вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным», — заявил Зеленский в обращении вечером, вскоре после ракетного удара.