В интервью государственному агентству «РИА Новости» президент РФ Путин заявил, что его страна готова применить ядерное оружие, если суверенитет России окажется под угрозой.

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы», — сказал Путин в интервью Дмитрию Киселеву.

По его словам, США понимают, что если они введут свой контингент на российскую территорию или в Украину, Россия будет расценивать это как интервенцию.

Вопрос интервьюера мог быть связан с недавними резонансными публикациями CNN и NYT о планах РФ, по данным разведки США, применить ядерное оружие в Украине в конце 2022 года. Тогда Россия потерпела ряд существенных поражений.

Путин напомнил, что применение ядерного оружия прописано в ядерной доктрине Кремля — политике, определяющей обстоятельства, при которых Россия может применить свое оружие.

«Оружие существует для того, чтобы его применять», — сказал Путин, добавив, что в ответ на ядерные испытания США «мы можем сделать то же самое».

При этом он добавил, что причин для такого шага до сих пор не возникало.

«Зачем нам применять оружие массового поражения? Такой необходимости никогда не было», — заявил он.