Премьер-министр Гаити Ариэль Анри согласился уйти в отставку, как только будет создан переходный президентский совет и назначен временный премьер. Анри занимал пост с 2021 года, когда был убит президент страны Жовенель Моиз.

«Мы признаем отставку после создания переходного президентского совета и назначения временного премьер-министра», — заявил Ирфан Али, президент Гайаны, по совместительству являющийся председателем Карибского регионального торгового блока, известного как Caricom.

Для перехода к выборам в Гаити будет сформирован президентский совет из семи человек, который назначит нового временного премьер-министра, заявил Али в понедельник.

Анри в настоящее время находится на территории США в Пуэрто-Рико. Перед этим он посетил Кению, чтобы пролоббировать размещение в своей стране полицейских, поддерживаемых ООН. На данный момент развертывание полицейской миссии Кении в Гаити приостановлено.

Члены Caricom организовали в понедельник на Ямайке экстренные переговоры, чтобы решить проблему насилия в Гаити. Во встрече также приняли участие Канада, Франция, ООН и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Caricom уже несколько месяцев настаивает на создании переходного правительства в Гаити на фоне протестов, требовавших отставки Анри. После встречи с лидерами стран Карибского бассейна Блинкен объявил о выделении 100 млн долларов на развертывание международных сил, призванных помочь остановить жестокий кризис в стране, и еще 33 млн долларов на гуманитарную помощь.

В Гаити наблюдается эскалация насилия — полиция борется с вооруженными бандами, призывающими к отстранению от власти премьер-министра Анри.

Влиятельные преступные группировки уже несколько месяцев контролируют большую часть столицы страны, Порт-о-Пренса. На прошлой неделе в стране вновь вспыхнула волна насилия, после того как один из влиятельных лидеров банды провел пресс-конференцию, потребовав отставки правительства.

Официальные власти Гаити объявили о продлении чрезвычайного положения на месяц. Политический кризис в Гаити продолжается с 2020 года.