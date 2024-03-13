На российского оппозиционного политика, одного из лидеров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова, напали с молотком в Вильнюсе, когда он выходил из своей машины. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

«‎‎Волков только что был атакован у своего дома. Кто-то разбил окно автомобиля и распылил слезоточивый газ в его глаза, после чего начал бить Леонида молотком», — написала Ярмыш в соцсети X.

По ее словам, злоумышленники били Волкова по «‎всему, что попало им под руку»‎, этим и объясняются раны на ногах. Оппозиционер начал отбиваться, ему удалось ударить нападавших дверью автомобиля, чем он застиг их врасплох.

Ярмыш опубликовала изображения, на которых видно, что у Волкова открытые раны на ноге. Его автомобиль также получил значительные повреждения. Оппозиционера доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

«Мужчина напал на меня во дворе, ударил меня по ноге около 15 раз. Нога каким-то образом в порядке. Больно ходить. Однако я сломал руку», — написал Волков в сообщении в мессенджере Telegram. — «Они буквально хотели сделать из меня шницель».

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал нападение «‎‎шокирующим» и подчеркнул, что «‎преступники должны ответить за свои преступления»‎.

Полиция Литвы сообщила, что начала расследование. Правоохранители огородили лес недалеко от дома, где живет Волков на северной окраине литовской столицы. Офицеры взяли жилье под круглосуточное наблюдение.

Большая часть политической группы Алексея Навального, российского оппозиционного политика, погибшего в середине февраля в колонии Харп на севере РФ, проживает в Европейском союзе и странах НАТО. ФБК признан экстремистской организацией в РФ, потому за любое участие в организации в России грозят большие сроки как за пособничество террористам.

За несколько часов до нападения Волков сообщил независимым российским СМИ, что беспокоится за свою безопасность после смерти Навального. «Ключевой риск сейчас заключается в том, что мы все будем убиты. Это довольно очевидная вещь‎»‎, — подчеркнул политик.