Китай может применить соцсеть TikTok, чтобы повлиять на выборы в США, заявила директор национальной разведки Аврил Хейнс во время слушания комитета Конгресса по разведке.

Отвечая на вопрос конгрессменов, может ли правящая Коммунистическая партия Китая (КПК) использовать TikTok для влияния на выборы, Хейнс уточнила: «Мы не можем исключить, что КПК будет использовать соцсеть».

При этом ранее представители спецслужб США в отчете сообщили, что пропагандистские ресурсы КНР намерены использовать все свое влияние, чтобы влиять на исход выборов. По данным разведки, Китай уже влиял при помощи таргетированный рекламы на продвижение кандидатов от обеих политических партий США во время промежуточного цикла выборов в 2022 году.

Американские законодатели уже несколько лет выражают обеспокоенность тем, что китайское правительство может получить доступ к пользовательским данным или повлиять на то, что люди видят в приложении, в том числе используя политический контент для продвижения той или иной повестки в США.

Уже 13 марта Палата представителей должна проголосовать по законопроекту против TikTok. Инициатива дает китайскому владельцу около шести месяцев, чтобы продать эту часть бизнеса. Если две трети конгрессменов проголосуют «за» меру, то США могут серьезно ограничить использование соцсети на территории страны.

TikTok заявил, что не делится данными пользователей США с правительством Китая. Представители компании утверждают, что законопроект представляет собой «охоту на ведьм‎»‎, потому фирма намерена отстаивать свои права в суде.

Президент Джо Байден сказал на прошлой неделе, что поддержит законопроект об ограничениях для китайской соцсети. Однако приложение остается самым популярным в США. Утверждение закона в год выборов может сыграть против президента-демократа, который в феврале сам завел аккаунт в TikTok.