Пропалестинские активисты окружили резиденцию израильского посла в Вашингтоне

Перед резиденцией израильского посла в Вашингтоне прошла пропалестинская акция против атак Израиля на сектор Газа. С транспарантами и палестинскими флагами протестующие скандировали лозунги «Свободная Палестина» и «От реки до моря Палестина будет свободной». #trtнарусском #палестина #активисты #сша #израиль #митинг #протест #вашинтон #газа #секторгаза #свободнаяпалестина #отрекидоморя #trtrussian