ПОЛИТИКА
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Пропалестинские активисты окружили резиденцию израильского посла в Вашингтоне
Перед резиденцией израильского посла в Вашингтоне прошла пропалестинская акция против атак Израиля на сектор Газа. С транспарантами и палестинскими флагами протестующие скандировали лозунги «Свободная Палестина» и «От реки до моря Палестина будет свободной». #trtнарусском #палестина #активисты #сша #израиль #митинг #протест #вашинтон #газа #секторгаза #свободнаяпалестина #отрекидоморя #trtrussian
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13 марта 2024 г.
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