Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас Руис обсудили во вторник двусторонние отношения и международные вопросы, сообщает новостное агентство Anadolu.

«В ходе нашей встречи мы имели возможность оценить глобальные и региональные события, а также двусторонние, экономические и торговые, отношения между нашими странами», — сказал Йылмаз после встречи с Руисом в Анкаре.

По словам Йылмаза, Турция намерена развивать отношения с Кубой, «одним из самых важных партнеров» в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, во всех сферах, особенно в области энергетики, здравоохранения, строительства, сельского хозяйства и туризма.

Министр торговли Турецкой Республики Омер Болат также встретился с Руисом.

Болат отметил, что в прошлом году объем торговли между двумя странами увеличился на 60% и достиг 81 млн долларов.

«Благодаря соглашениям о взаимной защите инвестиций и предотвращении двойного налогообложения, подписанным в ходе визита вице-премьера, будет завершена правовая инфраструктура торгово-экономических отношений между нашими странами», — сообщил министр.

Отдельно с Руисом встретился глава МИД Турции Хакан Фидан. Деталей о встрече за закрытыми дверями не сообщалось.