ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Медсестра из США призывает к геноциду палестинцев в Газе
В Вашингтоне на камеры попала женщина, призывающая к геноциду палестинцев в Газе. Ею оказалась Лилия Сандлер, медсестра больницы Университета Говарда. Позже в медцентре сделали заявление, что подстрекательские высказывания их работницы не отражают позицию учреждения. #trtнарусском #палестина #медсестра #газа #секторгаза #сша #израиль #геноцид #медик #угроза #нетерпимость #призыв #ненавсить #trtrussian
ьбтить / Others
13 марта 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us