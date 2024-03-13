Медсестра из США призывает к геноциду палестинцев в Газе

В Вашингтоне на камеры попала женщина, призывающая к геноциду палестинцев в Газе. Ею оказалась Лилия Сандлер, медсестра больницы Университета Говарда. Позже в медцентре сделали заявление, что подстрекательские высказывания их работницы не отражают позицию учреждения. #trtнарусском #палестина #медсестра #газа #секторгаза #сша #израиль #геноцид #медик #угроза #нетерпимость #призыв #ненавсить #trtrussian