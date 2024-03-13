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Страдания российских НПЗ
Служба безопасности Украины атаковала дронами нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Кстово и Киришах с целью нанести ущерб экономическому потенциалу РФ
Страдания российских НПЗ
Запуск беспилотника / Фото: Reuters / Others
13 марта 2024 г.

В ночь на 13 марта три нефтеперерабатывающих завода в России — в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области — подверглись атакам беспилотников, организованным Службой безопасности Украины (СБУ).

Это следует из информации ряда украинских СМИ, ссылающихся на источник в СБУ. Согласно предоставленной информации, эти действия являются частью серии спецопераций против российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

«Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ. Наша задача — лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые агрессор направляет непосредственно на войну, на убийства украинских граждан», — заявил источник в СБУ.

Результатом атаки на завод в Рязани стал пожар, который начался около 7 утра и был ликвидирован через четыре часа, сообщили власти Рязанской области. О последствиях атаки на НПЗ в Кстово и Киришах официальных данных пока не поступало. Однако губернатор Ленинградской области утром сообщил о попытке атаки дрона на завод около Кириши, который был сбит.

По информации Минобороны России, более 60 беспилотников были уничтожены за ночь и утро над регионами России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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