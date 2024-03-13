Тысячи людей вышли на улицы столицы Словакии, Братиславы, чтобы выразить поддержку Украине и протестовать против решения правительства Роберта Фицо сблизиться с Россией.

С момента прихода к власти в октябре 2023 года коалиция Фицо вызывает беспокойство среди европейских политиков из-за резкой смены курса: Братислава начала критиковать военную помощь Украине и выражать стремление восстановить связи с Россией как на уровне культурных связей, так и политически.

В начале марта глава МИД Словакии Юрай Бланар провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, что само по себе редкость для политиков ЕС. Европейские политики всячески ограничивают контакты с Москвой с начала военного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Протестующие в Братиславе вышли с флагами Украины и включили через громкоговорители звуки воздушных сирен, отмечая, что украинцы вынуждены слышать это каждый день, пока продолжаются российские бомбежки.

«‎Я здесь, потому что действия этой коалиции правительства переходят все границы»‎, — заявил один из организаторов демонстрации Михал Гворецкий. По его оценке, на протест в Братиславе пришли около 5 тыс. человек. Оппозиция Словакии поддержала протестующих. Коалиция Фицо и лично премьер не раз сталкивались с критикой, в основном из-за решения новых властей пересмотреть уголовное законодательство. Поправки, по мнению критиков, ослабляют борьбу с коррупцией.

Фицо утверждает, что проводит «‎‎выверенную и суверенную» внешнюю политику, которая балансирует между Западом и Россией, при этом учитывая национальные интересы Словакии. Премьер не раз говорил, что у украинского конфликта нет военного решения, нужны переговоры.

При этом вскоре после прихода к власти в октябре прошлого года Фицо решил свернуть военную помощь Украине, за исключением коммерческих поставок оружия. Политик настаивает, что военная поддержка Киева только продлит боевые действия. Западные союзники Украины отвергли этот аргумент Братиславы, считая, что прекращение помощи приведет к поражению Киева, а не к переговорам с Москвой.

Министр иностранных дел Бланар также оправдывал свою встречу 2 марта с Лавровым — которая, по его словам, прошла по запросу российской стороны — сказав, что нужно добиться дипломатического решения.

Фичо выступал против санкций против России, но до сих пор не дошел до блокирования мер ЕС или финансовой помощи Украине.

В январе министр культуры Словакии Мартина Симковичова предприняла шаг по возобновлению культурных связей с Россией.

Этот сдвиг во внешней политике вызвал недовольство некоторых союзников. На прошлой неделе правительство Чехии сделало сильный символический жест, приостановив в ближайшем будущем совместные встречи с кабинетом министров Словакии, которые были регулярным явлением при предыдущих администрациях.