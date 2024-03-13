Госдепартамент США 12 марта уведомил Конгресс о том, что одобрил продажу Польше вооружений на $3,5 млрд. Пакет включает 821 ракету воздушного базирования AGM-158B-2 (AMRAAM) и 745 ракет воздушного боя AIM-120C-8.

Первые ракеты — это оружие средней дальности класса «воздух — воздух», дальность стрельбы — до 1900 км. Вес взрывной боеголовки — более 900 кг. Оружие считается основным вооружением, которое установлено на ведущих истребителях ВВС США от F-15C до F-22.

AMRAAM производит корпорация RTX. В октябре 2023 года фирма сообщила, что после начала российско-украинской войны получила заказов на сумму свыше $3 млрд от правительства США для того, чтобы увеличить ракетную мощь Пентагона.

Стоимость ракет, которые планируется продать Польше — $1,7 млрд.

«‎Предложенная продажа улучшит возможности Польши для противодействия современным и будущим угрозам, предоставив передовые системы дальнего радиуса действия для применения с воздушных платформ польского воздушного флота‎»‎, — заявили в Госдепе.

Поставка американского оружия «‎дополнительно продвинет и без того высокий уровень совместимости польского воздушного флота с силами США и другими региональными силами, а также альянсом НАТО»‎, уточнили в ведомстве.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США также сообщило, что одобрило продажу Польше 745 ракет AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles.

​​​​​​​Предполагаемые продажи теперь должен одобрить Конгресс США.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша, как член НАТО, не находится в прямой и немедленной опасности со стороны России. Однако, по его словам, «‎нет сомнений в том, что Россия не будет в будущем мирной по отношению к Западу, к НАТО»‎.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что члены НАТО должны увеличить свои расходы на оборону до 3% ВВП в ответ на войну России в Украине. По его словам, Польша уже тратит около 4% своего ВВП на оборону, а США — около 3,5%.