Ряд неправительственных организаций Дании заявили о намерении подать в суд на датское государство, чтобы прекратить экспорт оружия в Израиль. Они опасаются, что оружие используется для совершения серьезных преступлений против гражданского населения во время войны в секторе Газа.

Amnesty International Denmark, Oxfam Denmark, ActionAid Denmark и палестинская правозащитная организация Al-Haq в совместном заявлении сообщили, что подадут иск против Министерства иностранных дел и Национальной полиции. Эти ведомства отвечают за утверждение продаж датского оружия и военной техники.

Они заявили, что подадут иск в течение ближайших недель. В какой именно суд обратятся организации, на данный момент неизвестно.

«Пять месяцев мы говорим о потенциальном геноциде в Газе, но не видим, чтобы политики принимали меры», — заявил Тим Уайт, генеральный секретарь организации ActionAid Denmark.

МИД и Национальная полиция Дании пока не прокомментировали заявление.

Дания является участником договора ООН о торговле оружием, в соответствии с которым все ее поставки оружия подлежат тщательной оценке на предмет гуманитарных рисков и соблюдения прав человека.

Похожий прецедент недавно был реализован в Нидерландах. В феврале голландский суд обязал Нидерланды заблокировать весь экспорт деталей истребителей F-35 в Израиль из-за опасений, что они используются для нарушения международного права в Газе.