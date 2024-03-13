И Байден, и Трамп выиграли несколько штатов на первичных выборах 12 марта, что помогло им пересечь необходимый порог и набрать нужное количество от первичных выборщиков от своих партий. Пока все говорит о том, что именно эти два политика будут представлять Республиканскую и Демократическую партии на выборах 5 ноября 2024 года. Это будет первый за последние 70 лет реванш двух соперников на президентских выборах в США.

Опросы показывают, что между Байденом и Трампом будет напряженная гонка, которая решится в нескольких колеблющихся штатах. Один из таких штатов — Мичиган, где проживает большая арабо-мусульманская община — уже выразил свое отношение к Байдену. Более 100 тыс. первичных избирателей предпочли вариант «‎ни один из кандидатов»‎ в бюллетене. Избиратели в Мичигане недовольны тем, что Белый дом при Байдене открыто и односторонне поддерживает Израиль.

Номинации от демократов и республиканцев еще не озвучены, их должны решить на съездах обеих партий этим летом.

81-летний Джо Байден заявил 12 марта вечером, что он благодарен избирателям за поддержку его кандидатуры на повторное избрание «‎‎в момент, когда угроза, которую представляет Трамп, больше, чем когда-либо».

Ставя себе в заслугу положительные экономические тенденции, глава Белого дома заявил, что США «‎‎находятся в процессе восстановления», но сталкиваются с вызовами своему будущему как демократии. По словам президента, угроза исходит от тех, кто стремится принять ограничения в отношении абортов и урезать социальные программы.

Главное опасение демократов и избирателей — почтенный возраст Байдена, которому в этом году исполняется 82 года. Многие выражают сомнение в умственных способностях президента, в частности, сомневаясь в его памяти.

Тем временем 77-летний Дональд Трамп доказал, что остается самым популярным политиком среди базы республиканских избирателей. Его кампания за второй срок в Белом доме сосредоточена на ужесточении иммиграционных законов, включая обещание «‎запечатать границу»‎ и провести «‎рекордное‎» количество депортаций.

Мистер Трамп также поклялся бороться с преступностью, увеличить внутреннюю добычу энергоресурсов, обложить налогом иностранные товары, а также завершить войну в Украине.