Правительство Франции и избранные представители Корсики достигли согласия по предоставлению острову большей автономии в составе Пятой республики. Об этом сообщает агентство AFP.
Корсиканцы давно требуют большего уровня самоуправления, а также официального статуса для корсиканского языка и ограничения продажи земли иностранцам. Париж на протяжении десятков лет отказывался рассматривать эти требования. Однако в сентябре 2023 года президент Эммануэль Макрон установил шестимесячный срок, чтобы найти способ предоставить острову «форму автономии».
Глава МВД Жеральд Дарманен и представители Корсики 12 марта заявили, что они достигли согласия по формулировке, которая будет добавлена в Конституцию Франции. Он предусматривает предоставление статуса автономии для Корсики, а также учитывает особый статус корсиканского языка и исторического наследия острова. При этом стороны не смогли договориться о том, чтобы сделать корсиканский официальным языком региона. Язык ближе к итальянскому, нежели к французскому, на нем разговаривают порядка 150 тыс. человек. ЮНЕСКО причисляет его к «языкам под угрозой исчезновения».
Дарманен заявил, что Париж и Корсика согласились, что французские «законы и нормативные акты могут быть адаптированы» под реалии Корсики. Островной парламент получит больше полномочий.
Президент исполнительного совета Корсики Жиль Симеони, сторонник автономии, назвал решение 12 марта «решающим шагом», но призвал продолжать бороться за большее самоуправление острова.
Корсиканская газета Corse Matin отметила, что решение открывает путь для «реальной» автономии для острова, на котором проживает около 350 тыс. человек.
В 2022 году на Корсике начались широкомасштабные протесты из-за убийства в тюрьме на материке известного сепаратистского деятеля Ивана Колонны. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство префекта региона Клода Эриньяка в 1998 году. В 2022 году Колонну зарезали в тюремном застенке.
В октябре на острове прогремела серия взрывов, в основном направленных против строительных участков, которыми владеют иностранцы. Ответственность за теракты взял Национальный освободительный фронт Корсики (FLNC), сепаратистская группировка, требующая независимости от Франции.