Правительство Франции и избранные представители Корсики достигли согласия по предоставлению острову большей автономии в составе Пятой республики. Об этом сообщает агентство AFP.

Корсиканцы давно требуют большего уровня самоуправления, а также официального статуса для корсиканского языка и ограничения продажи земли иностранцам. Париж на протяжении десятков лет отказывался рассматривать эти требования. Однако в сентябре 2023 года президент Эммануэль Макрон установил шестимесячный срок, чтобы найти способ предоставить острову «‎‎форму автономии».

Глава МВД Жеральд Дарманен и представители Корсики 12 марта заявили, что они достигли согласия по формулировке, которая будет добавлена в Конституцию Франции. Он предусматривает предоставление статуса автономии для Корсики, а также учитывает особый статус корсиканского языка и исторического наследия острова. При этом стороны не смогли договориться о том, чтобы сделать корсиканский официальным языком региона. Язык ближе к итальянскому, нежели к французскому, на нем разговаривают порядка 150 тыс. человек. ЮНЕСКО причисляет его к «‎языкам под угрозой исчезновения»‎.

Дарманен заявил, что Париж и Корсика согласились, что французские «‎‎законы и нормативные акты могут быть адаптированы» под реалии Корсики. Островной парламент получит больше полномочий.

Президент исполнительного совета Корсики Жиль Симеони, сторонник автономии, назвал решение 12 марта «‎решающим шагом‎», но призвал продолжать бороться за большее самоуправление острова.

Корсиканская газета Corse Matin отметила, что решение открывает путь для «‎реальной‎» автономии для острова, на котором проживает около 350 тыс. человек.

В 2022 году на Корсике начались широкомасштабные протесты из-за убийства в тюрьме на материке известного сепаратистского деятеля Ивана Колонны. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство префекта региона Клода Эриньяка в 1998 году. В 2022 году Колонну зарезали в тюремном застенке.

В октябре на острове прогремела серия взрывов, в основном направленных против строительных участков, которыми владеют иностранцы. Ответственность за теракты взял Национальный освободительный фронт Корсики (FLNC), сепаратистская группировка, требующая независимости от Франции.