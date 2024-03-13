Столица Польши Варшава потратит 30 млн долларов в ближайшие два-три года на бомбоубежища и другие меры безопасности. Это происходит на фоне продолжающейся уже третий год войне в соседней Украине.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил в среду на пресс-конференции с участием министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, что он поручил разработать программу «Варшава защищает», которая включает развитие инфраструктуры бомбоубежищ и подготовку населения к гражданской обороне.

«На следующей бюджетной сессии мы выделим на нее 117 млн злотых (около 30 млн. долларов США — прим. ред.), чтобы в ближайшие годы сделать самые значительные инвестиции, которые позволят нам подготовиться к любым событиям», — сказал он.

Программа предусматривает, в частности, выделение и подготовку убежищ с дополнительным подключением к электричеству и воде, а также создание складов.

Тшасковский также заявил, что в столице будет организована ежегодная неделя обучения безопасности жителей, в рамках которой будут проводиться тренировки для участников, например, по оказанию первой помощи. Он упомянул также и разработку законодательства по гражданской обороне.

«Ситуация исключительная. Конечно, Польша в безопасности, и это самое главное. Это подтвердил вчерашний день, это подтвердили абсолютно все эксперты», — сказал Тшасковский, имея в виду визит президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска в Белый дом во вторник.