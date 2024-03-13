Египет скинул с воздуха гумпомощь для жителей сектора Газа

Египетские военные осуществили десантирование гуманитарной помощи над северной частью сектора Газа в рамках коалиции со странами, которые оказывают продуктовую поддержку для жителей эксклава. Израильские атаки в Газе и блокада эксклава привели к перемещению большей части 2,3-миллионного населения Газы и к критической нехватке продовольствия, воды и медикаментов. #trtнарусском #палестина #египет #газа #палестинцы #израиль #помощь #поддержка #гумпомощь #голод #продукты #военные #еда #помощьпалестина #самолеты #trtrussian