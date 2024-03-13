ПОЛИТИКА
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Турецкая система вертикального запуска MIDLAS успешно прошла испытания на борту фрегата
На борту турецкого фрегата Istanbul (Стамбул) провели успешные испытания отечественной системы вертикального запуска MIDLAS, заявили в Управлении оборонной промышленности Турции. Национальная система вертикального запуска – совместная разработка турецких оборонных компаний ASELSAN и ROKETSAN, которая станет конкурентом американской корабельной установки вертикального пуска Mark 41, применяемой войсками НАТО. #Турция #Стамбул #MIDLAS #НСВЗ #УВП #HisarD #борт #фрегат #испытания #военнаятехника #промышленность #запуск #вертикальныйзапуск #нато #trtrussian
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13 марта 2024 г.
Истории
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