Представитель Министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели подчеркнул, что Анкара ясно изложила Вашингтону свои ожидания относительно организаций PKK/YPG и FETÖ, указав на недопустимость сотрудничества союзной страны с террористическими группировками, угрожающими безопасности Турции.

По словам Кечели, Анкара донесла свою позицию в ходе встречи в рамках 7-го заседания Стратегического механизма Турция-США.

Представитель МИД заявил, что поддержка Вашингтоном YPG является главным препятствием для углубления стратегических отношений между двумя странами.

Вместе с тем Кечели подчеркнул позитивный настрой в Сенате США в отношении сотрудничества в области оборонной промышленности и выразил надежду на продолжение диалога в духе взаимного уважения и совместных интересов.

Дипломат также упомянул о переговорах с США по созданию совместного механизма борьбы с терроризмом, подчеркнув, что планируются регулярные технические встречи. Он заявил, что Турция не просит разрешения у кого-либо для борьбы с присутствием РКК в Ираке, уточнив, что единственной правовой основой, на которую ссылаются турецкие власти в проведении операций против террористической организации, угрожающей безопасности Турции за рубежом, является Статья 51 Устава ООН.

Важным моментом переговоров стала ситуация в Газе, где Турция настаивает на необходимости немедленного прекращения огня и движения к устойчивому решению на основе двух государств. Кечели также сообщил, что 10 марта корабль с приблизительно 3 тыс. тонн гуманитарной помощи прибыл в порт Эль-Ариш в Египте, добавив, что «с начала кризиса объем помощи, оказанной нами Газе, превысил 40 тыс. тонн».

Он напомнил, что Турция передала 26 тыс. тонн муки Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в Мерсине, и мука была доставлена в порт Ашдод в Израиле, часть из которой была отправлена в Газу по суше. Кечели рассказал, что израильские власти создавали препятствия для доставки оставшейся муки в Газу, и после примерно 3-4 недель переговоров с ООН и Израилем было достигнуто решение. Он также сообщил, что началась поэтапная доставка оставшейся муки в Газу через Всемирную продовольственную программу ООН.

Кроме того, Кечели напомнил, что началась воздушная гуманитарная операция для помощи Газе. «Мы передали около 9 тыс. тонн медицинских и детских товаров. Эти грузы доставляются в Газу воздушным транспортом через Иорданию», — сказал он.

Говоря о гражданах, эвакуированных из Газы, представитель МИД заявил: «На сегодняшнее утро мы эвакуировали 1489 наших граждан, граждан ТРСК и их родственников из Газы. Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы как можно скорее безопасно эвакуировать оставшихся граждан из Газы в Турцию или в другие страны, куда они желают отправиться».

Кечели также упомянул перспективы мирных переговоров России и Украины, безопасность судоходства в Черном море и другие важные региональные вопросы, включая Сирию, Азербайджан, Армению, Восточное Средиземноморье, Кипр, Йемен, Иран и Ливию.

Дипломат также отметил, что не осведомлен о приглашении ВС Турции в Европу на фоне напряженности между Россией и некоторыми европейскими странами, такими как Франция и Германия. Подчеркнув, что Турция неизменно соблюдает одну и ту же политику в войне между Украиной и Россией, Кечели выразил мнение: «Стороны должны встретиться для обсуждения условий мира, когда будут созданы условия».

Он отметил, что ситуация на фронте застопорилась, много людей погибло. Также представитель МИД отметил, что конфликт в Украине «оказывает очень серьезное влияние на экономическую сферу».

«Мы считаем, что необходимо найти решение этой проблемы. Рано или поздно оно будет найдено. Однако не следует прилагать усилия к навязыванию решения, стороны смогут говорить только тогда, когда будут сами к этому готовы», — отметил дипломат.

Кечели также напомнил о заявлении министра Фидана относительно позиции Турции по Сулеймании, сказав: «У нас есть определенные ожидания от Сулеймании».

«Шаги, которые могли бы вернуть наши отношения с Сулейманией к тому уровню, что были несколько лет назад, пока не предприняты со стороны Сулеймании», — добавил он.